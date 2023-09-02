首次出警官貼紅榜！大肚所警員謝馨緯考上刑事三等特考
今年刑事警察三等特考放榜，台中市警察局烏日分局大肚分駐所貼出紅榜單，服務6年多的警員謝馨緯考取刑事警察三等特考，他利用零碎及勤餘時間埋首苦讀，首次考試就成功考上，成為大肚分駐所首名考上警官的警員。
烏日警分局說明，謝馨緯2017年畢業後分發至大肚分駐所擔任警勤區員警，不僅工作態度認真，在查獲通緝、偵辦竊盜等各類刑案、攔阻金融詐騙或為民服務等，表現可圈可點。他對偵辦刑案特別有興趣，秉持「有案必破，而且要快破」精神，打擊犯罪，是大家眼中的刑事奇才。他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀高中金榜，同事都替他感到開心。
烏日警分局分局長尤啓南前往大肚分駐所致贈紀念品，期勉謝馨緯在未來警察生涯鵬程萬里，並發揮所學，持續為社會治安貢獻心力。
尤啓南說，謝馨緯能在各方高手中脫穎而出，成為大肚分駐所首位考上巡官，很不容易；外勤單位工作時間日夜顛倒下還能苦讀上榜，令其他員警與有榮焉。
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