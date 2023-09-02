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彰基醫師墜樓身亡引發議論 彰基：沒職場霸凌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化基督教醫院一名醫師前天在住宅大樓墜樓，引發各界討論，甚至傳出醫師工作曾遭受職場霸凌，彰基今天發聲明指出，這名醫師在臨床表現相當優秀認真負責，與同事和睦相處，氣氛融洽，強調沒有職場霸凌事件，且無財務問題，希望讓往生者安息及家屬平靜生活。

彰基指出，醫師發生意外時是因病留職停薪期間，墜樓地點是在自宅，近日引發媒體報導、網路討論、猜測醫師墜樓原因，院方感謝媒體及社會大眾的關心，也怕造成醫師家屬二次傷害，經醫師妻子同意後，才決定發布聲明。

彰化消防局8月31日下午獲報，彰化市一棟住宅大樓前有一名男子不明原因墜樓，送彰化基督教醫院急救，後來院方發現患者就是自家醫師，連續做了好幾個小時的CPR搶救，極力想挽回他的性命，最後仍傷重不治，事後家屬相當低調，目前全案由警方釐清死因。

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彰化基督教一名醫師前天在住宅大樓墜樓，引發各界討論，彰基今天發聲明強調無職場霸凌。記者林敬家／攝影
彰化基督教一名醫師前天在住宅大樓墜樓，引發各界討論，彰基今天發聲明強調無職場霸凌。記者林敬家／攝影

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