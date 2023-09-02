火燒三芝透天厝8旬獨居婦凌晨急逃生 消防將幫她裝住警器

今天凌晨新北市三芝區聽濤街一棟透天厝冒出大量火煙，81歲屋主驚醒向外逃生。新北市消防局獲報出動大批人車到場布水線灌救，檢視屋主沒有大礙，火勢於38分鐘後撲滅，初估燃燒面積約5坪左右，起火原因待查。

據了解，劉姓婦人（81歲）獨居在新北市三芝區聽濤街一棟透天厝，今天凌晨3時許2樓突冒出大量黑煙，劉姓老婦從睡夢中驚醒，嚇得趕緊逃出屋外，旋即通報119派員到場協處。

新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛11輛、消防員24人前往救援，經布水線循火煙於2樓一間起居室灑水灌救，火勢於38分鐘後撲滅，現場殘火處理，發現床頭櫃碳化嚴重，初估燃燒面積約5坪左右，所幸起火戶周遭沒有其他住戶，現場無人受傷，起火原因有待火調人員調查釐清。

第三救災救護大隊長陳志德呼籲，室內住宅或使用空間應加裝住警器，能於火災發生第一時間發揮預警動作，提醒受災民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，確保民眾生命財產安全。