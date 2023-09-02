女研究生照顧中風父逆境求學 感動警分局長廣募善款

台中一對顏姓父女相依為命，顏父獨力拉拔女兒，但在顏女半工半完成大學學業後繼續攻讀研究所時腦中風，住進護理之家，顏女扛家計及父親的養護費等，陷入困境。台中市警局烏日分局分局長尤啓南得知後協助顏家找社會愛心資源，安養機構的養護費用獲減免，顏女感動不已、淚流滿面。

據了解，顏父因腦中風無法工作，需專人照料，安置在烏日區一家安養機構。努力向上的顏女靠著半工半完成大學學業後，繼續攻讀研究所，在顏父中風後，由她挑起家計，但面對龐大的養護費用，陷入困境。

烏日警分局分局長尤啓南獲悉後，積極尋找愛心資源，聯繫上顏父入住的安養機構，安養機構董事陳健隆得知後，立刻答應減免每月照料費用，並協助向政府申請各項社會補助，昨安排顏女與陳健隆見面，顏女感受來自社會的愛心，頓時感動到淚流滿面。