彰縣醫院醫師墜樓身亡 同仁悲痛：失去優秀醫生

彰化消防局8月31日下午獲報，彰化市一棟住宅大樓前有一名男子不明原因墜樓，送醫急救仍傷重不治，死者為彰化某知名醫院的醫師，家屬相當低調，院方不捨，遺憾失去一名優秀醫生，全案由警方釐清死因。

消防局指出，前天下午3點多受理彰化市某大樓墜樓救護案件，救護人員到達時男性患者已倒臥1樓地面，疑似從頂樓墜樓，頭顱撕裂傷、下半身及右手骨折，經評估為OHCA，救護人員給予清理傷口、包紮止血、頸圈、長背板固定、LUCAS+AED、建立呼吸道等適當處置，送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

經了解，當時送往彰化基督要醫院急救時，院方得知患者同是醫療人員還多做了幾小時的CPR搶救，極力想挽回他的性命，沒想到最後仍傷重不治。

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