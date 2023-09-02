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影／天雨路滑？台78線4車追撞 白色BMW撞爛「認不出車型」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣昨天陰雨天氣，台78線快速道路由東往西40.4公里處、靠近古坑鄉路段下午發生一起疑因天雨路滑釀禍的4車追撞事故，造成車流一度回堵，事故車上共6名駕駛及乘客輕傷送醫救治，警方正釐清肇事原因。

雲林縣消防局昨天下午4點半左右獲報台78線快道事故，隨即派遣各式消防、救護車共8輛13人前往搶救。

據了解，事發當時正下著雨，一輛白色BMW轎車行經事故路段疑先自己打滑撞上外側護欄，因撞擊力道猛烈，反彈回車道上撞到內側另一輛藍色卡車，2車暫停在車道上待援。

目擊駕駛的行車記錄器顯示，當下經過的車輛看見前方事故都減速小心通過，其中後方一輛黑色BMW轎車也緩慢左切欲繞行，此刻卻突遭另一輛疑閃避不及的白色大貨車追撞，白色大貨車的瞬間撞擊，停等救援的白色BMW轎車、藍色卡車也無倖免被撞，4車撞成一團，白車更因推擠整個車體扭曲變形，現場一片混亂。

消防人員指出，藍色卡車34歲鄭姓男駕駛手臂骨折、送慈濟大林分院，白色BMW轎車36歲黃姓男駕駛左手臂擦傷、送斗六成大，黑色BMW轎車62歲蔣姓男駕駛載有同車陳姓、郭姓女子頸部疼痛、鄭姓男子胸口疼痛、均送斗六成大，白色大貨車27歲吳姓男駕駛未受傷。

警方呼籲，雨間高速行駛中，車輛若打滑漂移，切記3步驟：1.輕放油門滑行、2.出現阻力左右搖晃時，緊握方向盤不要轉動、3.切忌因為緊張急踩煞車，否則容易導致車輛失控；如發生碰撞應先拍照，並速將車輛移置安全區域，避免後車追撞。

雲林縣台78線快速道路由東往西40.4公里處、靠近古坑鄉路段昨天下午發生一起疑因天雨路滑釀禍的4車追撞事故，其中一輛白車更因推擠整個車體扭曲變形，現場一片混亂。圖／民眾提供
雲林縣台78線快速道路由東往西40.4公里處、靠近古坑鄉路段昨天下午發生一起疑因天雨路滑釀禍的4車追撞事故，其中一輛白車更因推擠整個車體扭曲變形，現場一片混亂。圖／民眾提供
雲林縣台78線快速道路由東往西40.4公里處、靠近古坑鄉路段昨天下午發生一起疑因天雨路滑釀禍的4車追撞事故，其中一輛白車更因推擠整個車體扭曲變形，現場一片混亂。圖／民眾提供
雲林縣台78線快速道路由東往西40.4公里處、靠近古坑鄉路段昨天下午發生一起疑因天雨路滑釀禍的4車追撞事故，其中一輛白車更因推擠整個車體扭曲變形，現場一片混亂。圖／民眾提供

BMW 車禍 雲林

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