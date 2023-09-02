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影／高雄7旬翁駕車路口沒禮讓 貨車遭撞90度側翻釀2傷
高雄市三民區今天上午發生一起車禍，78歲陳姓老翁駕車行經萬全街無號誌路口，未禮讓合江街幹道直行的辜姓男子貨車，兩車當場相撞，貨車側翻波及停路旁的2輛轎車，陳及貨車乘客高姓男子受有頭、手腳擦挫傷，幸無大礙。
警方調查，陳姓老翁（78歲）今天上午7時許駕駛轎車行經三民區萬全街與合江街口，陳翁行駛的萬全街屬於支線，當時辜姓男子（64歲）駕駛貨車搭載高姓男子（51歲）行經屬於幹線的合江街，陳翁未禮讓辜男的貨車先行，直直駛過路口時，兩車當場相撞。
車禍撞擊力，導致辜男貨車當場90度側翻在地，還波及停在騎樓下的兩輛轎車，事故造成陳翁胸部及手肘擦挫傷，貨車乘客高男受有頭、手腳擦挫傷，幸無大礙。
警方到場處理，研判是陳翁在無號誌路口支道未禮讓幹道肇禍，陳、高兩人均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方釐清中。
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