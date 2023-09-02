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影／疑酒駕競速 雲林北港深夜休旅車撞進店家毀5車 駕駛肇逃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮文仁路今天凌晨發生一起車禍，一輛休旅車疾速撞上路邊停車及商店民宅，因車速過猛，5輛汽機車被撞毀，商店大門也被撞損，店家的人驚醒下樓查看，還不得其門而出，肇事駕駛自知闖禍，還棄車逃逸，警方在肇事車內找到遺落的證件，正以車追人，因事發深夜，幸無人受傷。

「聽到激烈煞車聲就被吵醒」，受害的許姓屋主沒想到眼前看到他家成了車禍現場，他說，今天凌晨約1時11分，他被一陣煞車聲吵醒，跟著就一聲碰的巨響，像是地震，他趕緊下樓查看，發現整座大門往內凹，玻璃落地窗全破碎散落一地，因大門被撞無法出去，才知代誌大條，他趕緊從後門出去，發現停在屋前的多輛汽機車，被墥得滿目瘡痍，一片凌亂。

許姓屋主說，他驅前查看這輛肇事車，車內竟無一人，趕緊報警並調閱監視器，才得知肇事車主已在事發後逃逸，半夜禍從天降太嚇人了，因現場撞得東倒西歪，清點共有兩輛汽車及三輛機車被撞毀，鐵門和鐵棚也毀損，今早趕緊清理店面。

警方據報趕往處理，因車輛不斷冒煙，消防隊也趕往戒備，當地里長許憶珀也趕往關切，居民質疑因文仁路通往媽祖大橋的路段筆直寬敞，常有車輛深夜競，這起車禍是否尬車競速或酒駕闖禍，駕駛才會逃逸，警方從鄰近監視器發現，肇事車主離開前原想拿東西，可能因有人到來，加上車門卡死打不開才趕緊逃離，正以車追人並將依法究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
一輛白色休旅車疑因酒駕或競速，深夜疾速撞上路旁民宅商店和五輛汽機車，現場滿目瘡痍一片凌亂。記者蔡維斌／翻攝
肇事車主事發後還走到車邊想打開車門，但打不開就離去。記者蔡維斌／翻攝
肇事車主事發後還走到車邊想打開車門，但打不開就離去。記者蔡維斌／翻攝
屋主和鄰居一早清理現場，對無端遭橫禍，深感無奈。記者蔡維斌／攝影
屋主和鄰居一早清理現場，對無端遭橫禍，深感無奈。記者蔡維斌／攝影

車禍 監視器 車主 酒駕 休旅車

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