高雄小港漁會暗夜男子落水溺斃 靠腰間車鑰匙查出死者身分

高雄昨晚10時許有民眾通報發現小港漁會船渠疑有浮屍，警消獲報前往施救，在半小時內即將落水69歲蔡姓男子拖拉上岸，由於蔡男被救起時無生命跡象，經送醫搶救後宣告不治，後續，警方透過他腰間車鑰匙查出身分，並聯絡蔡男兒子指認無誤，警方表示，後續將調閱監視器釐清落海原因。

「目視身上並無外傷。」警方指出，昨晚10時15分許，蔡男由警消合力從小港漁會船渠救起，但蔡身上無任何身份證件，僅腰間有把車鑰匙，經訪查漁會周遭車輛，發現一輛計程車對車鑰匙有反應，警經鑰匙感應開啟車門後，查出車內蔡男護照，經聯繫蔡男兒子前往醫院指認，確認身分無誤。