快訊

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

音樂系兼任教師為何特別多？學界「不能說的秘密」曝光

中颱海葵預計台東登陸 彭啟明：特殊點是資訊非常亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車上冷氣不翼而飛 高警調監視器影像追7天 逮2條通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走一輛貨車上待回收的舊冷氣，直接賣給回收場，警方獲報調監視器影像追查，發現是詐欺及侵占罪的通緝犯郭男所為，7天後發現郭的蹤影，因擔心郭通緝身分會反抗，呼叫警網聯手將他逮捕。

鳳山警分局新甲派出所上月23日接獲蔡姓車主報案，指稱停放在武營路的貨車上、價值3000元待回收的舊冷氣不翼而飛，警方受理報案後，調閱監視器影像追查。

警方發現竊賊經過貨車旁，趁四下無人之際跳上貨車，搬走冷氣，隨後在附近回收場查訪，找到被偷走變賣400元的冷氣，擴大監視器查出是7月因詐欺及侵占罪遭高雄地檢通緝的郭姓男子（54歲）涉案。

由於郭男居無定所，警方持續追查他的行蹤，警員蘇柏睿於30日晚上6時許，巡經鳳山區新強公園撞見郭男悠哉騎腳踏車經過，因顧慮郭有通緝身分，遇警方追緝會反抗，先尾隨其後，同時呼叫巡邏警組警員蘇信華、李易修前來支援。

警方尾隨至武營路239巷口，將郭攔查圍捕，郭坦承通緝期間躲公園，缺錢花用才竊取冷氣機變賣，警詢後依詐欺、侵占通緝解送歸案，另案依竊盜罪移送偵辦。

郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣。記者石秀華／翻攝
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣。記者石秀華／翻攝
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣。記者石秀華／翻攝
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣。記者石秀華／翻攝
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣，7天後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走貨車上待回收的舊冷氣後變賣，7天後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

通緝 冷氣 監視器 高雄市

延伸閱讀

雨天耍帥不穿雨衣帶兩頂帽 南警逮到通緝犯

新北噴漆怪客出沒！店家鐵捲門遭塗鴉 警調監視器追凶

疑上了「微笑標誌」的當？國軍警監系統建置進度落後

覬覦女債主美色…通緝犯約旅館談判大膽約砲 遭3債主包圍腹中刀

相關新聞

變聲器男扮女貼美照！多男陷戀愛陷阱被詐 機房被搗破6人收押

基隆地檢署指揮新北市調查處，1月偵破以黃男為首的假戀愛投資電信詐欺集團後，集團成員又另起爐灶，再逮捕楊男等6人依組職、詐...

貨車上冷氣不翼而飛 高警調監視器影像追7天 逮2條通緝犯

郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走一輛貨車上待回收的舊冷氣，直接賣給回收場，警方獲報調監視器影像追查，發現是詐欺及...

嘉市十大車禍肇事熱點無科技執法系統 審計室要警檢討

嘉市警局2020年起3年內在鬧區中山路、中正路、林森西路，設置科技執法系統，審計部嘉市審計室調查，近3年科技執法取締件數...

影／高雄女酒駕肇逃 未開頭燈遭警攔...先嗆後跪「我錯了」

高雄39歲陳姓女子周四酒後駕車上路，於鼓山區明誠三路與民利街口，先是擦撞女騎士肇事逃逸，怎料，因未開車頭燈，再遭巡邏警盤...

姊弟戀生變 女上門貼「史上最渣的渣男」公告遭訴

新北市許姓女子不滿小男友在今年6月初其生日當天「放她鴿子」，上門找人又被拒門外，使出狠招，以附有男友照片的「史上最渣的渣...

新北三重建案工人墜樓送醫 巡檢施工架、勒令停工

新北市三重區五谷王北街的某建案工地昨發生人員墜落受傷意外，因未佩戴安全帶等防墜設施，墜落至2樓平台，送醫治療中。新北勞檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦