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貨車上冷氣不翼而飛 高警調監視器影像追7天 逮2條通緝犯
郭姓男子上月23日在高雄鳳山區閒晃，偷走一輛貨車上待回收的舊冷氣，直接賣給回收場，警方獲報調監視器影像追查，發現是詐欺及侵占罪的通緝犯郭男所為，7天後發現郭的蹤影，因擔心郭通緝身分會反抗，呼叫警網聯手將他逮捕。
鳳山警分局新甲派出所上月23日接獲蔡姓車主報案，指稱停放在武營路的貨車上、價值3000元待回收的舊冷氣不翼而飛，警方受理報案後，調閱監視器影像追查。
警方發現竊賊經過貨車旁，趁四下無人之際跳上貨車，搬走冷氣，隨後在附近回收場查訪，找到被偷走變賣400元的冷氣，擴大監視器查出是7月因詐欺及侵占罪遭高雄地檢通緝的郭姓男子（54歲）涉案。
由於郭男居無定所，警方持續追查他的行蹤，警員蘇柏睿於30日晚上6時許，巡經鳳山區新強公園撞見郭男悠哉騎腳踏車經過，因顧慮郭有通緝身分，遇警方追緝會反抗，先尾隨其後，同時呼叫巡邏警組警員蘇信華、李易修前來支援。
警方尾隨至武營路239巷口，將郭攔查圍捕，郭坦承通緝期間躲公園，缺錢花用才竊取冷氣機變賣，警詢後依詐欺、侵占通緝解送歸案，另案依竊盜罪移送偵辦。
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