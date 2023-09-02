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姊弟戀生變 女上門貼「史上最渣的渣男」公告 遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市許姓女子不滿小男友在今年6月初其生日當天「放她鴿子」，上門找人又被拒門外，使出狠招，以附有男友照片的「史上最渣的渣男」公告，張貼男友所住社區佈告欄，還塞在社區住戶信箱裡，小男友不堪其擾報警提告，新北地檢署日前依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪嫌起訴。

起訴指出，許姓女子（44歲）經由網路交友軟體結識從事外送員的郭姓男子（26歲）並展開交往，許女不滿今年5月底才與相差18歲的郭姓男友發生一夜情，今年6月6日生日當天與郭男說好要陪她一天，沒想到郭男卻臨時以要跑外送為由，放許女鴿子，前往郭男位於新北市所住社區找人，又被拒於門外。

許女無法接受郭男如此絕情，以電腦製作列印附有男友照片的「史上最渣的渣男」公告約10張，於今年6月25日張貼在郭男所住社區佈告欄，剩下的還分別塞在社區住戶信箱裡。

由於該張公告印有郭男姓名及照片，郭男不堪其擾向新北市警方報案提告，新北地檢署日前依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪嫌起訴許女。

新北市許姓女子不滿小18歲男友今年6月初其生日當天「放她鴿子」，上門找人又被拒門外，使出狠招，以附有男友照片的「史上最渣的渣男」公告，張貼男友所住社區佈告欄挨告，新北地檢署日前依法起訴許女。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓女子不滿小18歲男友今年6月初其生日當天「放她鴿子」，上門找人又被拒門外，使出狠招，以附有男友照片的「史上最渣的渣男」公告，張貼男友所住社區佈告欄挨告，新北地檢署日前依法起訴許女。記者王長鼎／翻攝

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