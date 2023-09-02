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新北三重建案工人墜樓送醫 巡檢施工架 勒令停工

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北報導

新北市三重區某建案今上午發生工人墜落意外。圖／民眾提供
新北市三重區某建案今上午發生工人墜落意外。圖／民眾提供
新北市三重區五谷王北街的某建案工地昨發生人員墜落受傷意外，因未佩戴安全帶等防墜設施，墜落至2樓平台，送醫治療中。新北勞檢處表示，已要求施工單位停止施工架作業，初步判斷施工單位涉過失，未來如確認屬實，依職業安全衛生法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

該案預計蓋一棟地上11層地下3層共39戶的建築物。勞檢處表示，初步調查發現，昨天上午8點左右，52歲的郭姓勞工在地上9樓從事外牆施工架的維護作業，過程中因未佩戴安全帶等防墜設施，導致墜落至2樓平台，造成左腿開放性骨折及肢體大面積撕裂傷，送亞東醫院治療。

工務局表示，該工地昨天在做外牆鷹架巡檢作業，該工人雖戴安全帽，但未佩戴安全帶，因站立不穩而墜落，目前已勒令停工。

勞檢處表示，已要求施工單位應停止施工架作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工於施工架上作業；此外因郭姓勞工於現場接受施工單位的指揮及監督，應由其承擔安全衛生的防護責任，加上施工單位初步判斷涉有過失，未來如確認屬實，依職業安全衛生法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障受傷勞工權益，將要求雇主給付職災補償費用，同時協助其辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助。

勞檢 骨折

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