新北新莊女子13樓墜落2樓露台 警拉封鎖線查明死因
新北市新莊高姓女子今天晚上從住處13樓墜落，重摔至2樓露台沒有生命徵象，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視高女頭部重創、肢體多處粉碎性骨折，現場已明顯死亡。目前警方已拉起封鎖線採證，釐清死因。
據了解，高姓女子（30歲）是家庭主婦，近來高女精神狀態不佳，其夫婿多所安撫勸慰。不料，今天晚上6時許，高女突然從13樓住處臥房墜落，重摔至2樓露台，當場已沒有生命徵象。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視高女頭部重創、肢體多處粉碎性骨折，已明顯死亡。警方旋即拉起封鎖線採證，初步未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，至於確切死因，則待警方調查後釐清。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言