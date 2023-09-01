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新北新莊女子13樓墜落2樓露台 警拉封鎖線查明死因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊高姓女子今天晚上從住處13樓墜落，重摔至2樓露台沒有生命徵象，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視高女頭部重創、肢體多處粉碎性骨折，現場已明顯死亡。目前警方已拉起封鎖線採證，釐清死因。

據了解，高姓女子（30歲）是家庭主婦，近來高女精神狀態不佳，其夫婿多所安撫勸慰。不料，今天晚上6時許，高女突然從13樓住處臥房墜落，重摔至2樓露台，當場已沒有生命徵象。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視高女頭部重創、肢體多處粉碎性骨折，已明顯死亡。警方旋即拉起封鎖線採證，初步未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，至於確切死因，則待警方調查後釐清。

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高姓女子今天晚上從住處13樓墜落當場死亡，警方拉封鎖線採證，釐清死因。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子今天晚上從住處13樓墜落當場死亡，警方拉封鎖線採證，釐清死因。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子今天晚上從住處13樓墜落當場死亡，警方拉封鎖線採證，釐清死因。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子今天晚上從住處13樓墜落當場死亡，警方拉封鎖線採證，釐清死因。記者曾伯愷／翻攝

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