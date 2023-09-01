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疑車速過快紅燈煞不住 騎士自摔撞倒電動代步車幸輕傷
胡姓男子疑騎車過快加上天雨路滑，遇路口紅燈急煞不住人車滑摔，當場衝撞走在行人穿越道上的一輛電動代步車，導致身障人士後仰倒地。警方獲報派員趕抵，身障人士已先行離去，肇事胡男沒有大礙無需就醫，胡男沒有酒駕，警抄登資料後讓他離去。
據了解，胡姓男子（70歲）今天晚上6時許騎乘一輛機車，沿著新北市三重區重新路三段往北市方向直行，途中騎經重新路三段178號口前，正好號誌燈由黃轉紅，胡男緊急煞車卻失控打滑自摔，當場人車往行人穿越道上的一輛電動代步車撞去，造成乘坐電動代步車身障人士後仰倒地。
警方獲報派員趕抵，電動代步車身障人士已自行離去。胡男則肢體輕微擦挫傷，向警表示不需就醫及警方協助，警確認胡男沒有酒駕，抄登資料告知權利，放行離去。
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