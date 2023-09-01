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台北橋上酒駕撞6車釀3傷 駕駛搭小黃肇逃還裝不在家

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

廖姓男子今早酒後駕車，行經連接雙北市的台北橋時，頭暈失控駕車衝向對向車道，接連衝撞6輛汽車，釀成3人輕傷、雙向交通堵塞，廖男肇事後與林姓女伴徒步離開，在橋上找計程車搭乘返回住處，警方下午循線將其查獲到案，將依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，34歲廖男所駕白色賓士車今早8時許沿台北橋駛向新北市，因不明原因衝向對向車道，逆向衝撞6輛汽車，導致現場3人受輕傷，台北橋雙向交通受阻，轄區員警獲報立刻到場疏導，同時調查肇事過程。

員警到場發現，遭撞車輛駕駛皆在場，但肇事賓士車內無人，相關監視器畫面顯示駕駛肇事逃逸，車上有1男1女徒步離開現場，警方循線追查，鎖定肇事車輛車主廖姓男子及另名女子，肇事後在台北橋上搭上計程車，若無其事直接返家。

據悉，員警循線到廖男位於新北市三重區正義南路的住處找人，廖男一度裝傻不願應門，直到警方持拘票準備強勢執法，廖男才開門就逮，員警施予酒測後，確定廖男酒測值達每公升0.31毫克，超標違法。

廖男落網後坦承，前一晚在台北市中山區林森北路某酒店飲酒到早上，因遲遲找不到代駕，遂決定自行酒駕返家，未料行經台北橋時，突然感覺一陣頭暈，結果就撞車肇事了；警方表示，全案詢後將依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，呼籲民眾酒駕害人害己，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖姓男子今早酒後駕車，行經連接雙北市的台北橋時，頭暈失控駕車衝向對向車道，接連衝撞6輛汽車，釀成3人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝
廖姓男子今早酒後駕車，行經連接雙北市的台北橋時，頭暈失控駕車衝向對向車道，接連衝撞6輛汽車，釀成3人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝

計程車 酒駕 新北 肇逃

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