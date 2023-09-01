汐止警打詐成效佳 破10起詐騙案成功攔阻2145萬

7月1日統計至8月31日止，汐止警總計破獲10案面交詐欺案，逮獲12名車手，並成功攔阻2145萬的詐騙款項。 圖／觀天下有線電視提供 汐止警分局於今年7-8月暑假期間打詐及識詐宣導成效良好，民眾防詐意識抬頭，雖屢次遭詐騙集團話術誆騙，但多名被害人皆能懸崖勒馬，即時向警方報案與警合作，7月1日統計至8月31日止，汐止警總計破獲10案面交詐欺案，逮獲12名車手，並成功攔阻2145萬的詐騙款項。

破獲詐欺案類中，最多宗為「投資詐騙」共計有8案。其中社后派出所於日前(8月15日)單日便接獲2起投資詐騙案並成功逮捕3名詐欺車手：被害人黃姓民眾稱其於今年6月份在通訊軟體點擊投資廣告，隨後加入詐騙集團所提供之LINE投資群組，且依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款新台幣六百萬餘元，後來黃民發現其帳戶獲利無法提領才驚覺遭到詐騙，沒想到該詐騙集團食髓知味，再次聯絡黃姓民眾要其再投入70萬元儲值以購買股票，被害人立即與警方聯繫，和對方約定在汐止區南陽街452號某超商面交70萬元現金，15時20分許警方當場逮獲21歲吳嫌等2名男性車手。

另名被害人郭姓民眾亦稱其也收到前述相似之詐騙手法，要其投資150萬元，並約定於汐止區中興路60號某超商面交，所幸第一次未遭詐騙得逞即清醒，聯絡警方後於17時許警方亦當場逮捕20歲林姓男嫌。社后派出所員警和2名被害人設下騙局反制，並準備假鈔當釣餌，兵分二路於2間不同超商埋伏，警方一個下午便逮捕3名詐欺車手並起獲現儲憑證收據、偽造公司印章及作案手機等物，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

偵查隊呼籲，詐騙手法推陳出新，近期多以假投資虛擬貨幣及股票等方式詐騙，標榜高獲利、低風險，鎖定民眾貪圖快速致富等心態，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。