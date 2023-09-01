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皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

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澎湖跨海大橋伸縮縫出現裂縫危及安全 公路局說話了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣海大橋日前有重機騎士因路面孔洞差點摔下海，有媒體指稱疑因伸縮縫熱脹冷縮，造成周遭水泥路面崩裂塌陷產生坑洞，對此，公路總局第三區養護工程處回應，經查伸縮縫兩側混凝土輕微碎裂情形，原預計近期施工修補，因適逢颱風陸續來襲，澎湖工務段待氣象穩定將趕辦施工。

澎湖工務段表示，今年5月本已編列預算發包修補輕微碎裂的伸縮縫兩側，但伸縮縫劣化速度超出預期，導致產生路面坑洞，目前已就產生坑洞處修復完成，全橋伸縮縫巡檢部分，尚待氣象穩定後趕工辦理。

由於，跨海大橋是西嶼鄉對外的唯一通道，伸縮縫崩塌造成交通危害，西嶼鄉長李添進已通報相關單位警示及著手維修，工務段表示，施工期間請用路人配合依指揮行駛，並減速慢行。

澎湖縣跨海大橋伸縮縫兩側混凝土出現裂縫。圖／交通部觀光局提供
澎湖縣跨海大橋伸縮縫兩側混凝土出現裂縫。圖／交通部觀光局提供

澎湖縣 海大

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