拒絕入屋噴藥 台南男持鋸威嚇防疫人員遭壓制送醫

台南安南區公所及衛生所防疫人員今天下午3時40分前進府安路六段附近巷弄民宅入內噴藥，未料，33歲歐姓男子情緒失控，拿起鋸子，要求執行人員不要進入屋內，嚇壞執行人員，隨後歐遭控制，經員警陪同強制就醫。區長魏文貴譴責暴力，感謝防疫人員辛勞，表示人身安全第一。

案發時，歐拿起鋸子，不要執行人員進入屋內執行登革熱噴藥，經員警到場將他壓制，本人也未再有進一步動作，現場並無人受傷。員警通報消防局，以救護車將他強制就醫。