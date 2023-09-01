拒絕入屋噴藥 台南男持鋸威嚇防疫人員遭壓制送醫
台南安南區公所及衛生所防疫人員今天下午3時40分前進府安路六段附近巷弄民宅入內噴藥，未料，33歲歐姓男子情緒失控，拿起鋸子，要求執行人員不要進入屋內，嚇壞執行人員，隨後歐遭控制，經員警陪同強制就醫。區長魏文貴譴責暴力，感謝防疫人員辛勞，表示人身安全第一。
案發時，歐拿起鋸子，不要執行人員進入屋內執行登革熱噴藥，經員警到場將他壓制，本人也未再有進一步動作，現場並無人受傷。員警通報消防局，以救護車將他強制就醫。
魏文貴指安南疫情持續升溫，工作人員相當辛苦，呼籲民眾配合防疫工作，同時譴責暴力。他表示，執行人員安全為第一優先，男子已強制就醫，後續也會補行噴藥及孳清工作，也感謝防疫人員的辛苦。
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