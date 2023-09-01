莽男討債揚言不還錢就潑汽油 二度現身還酒駕遭警逮

台南市一名50歲郭姓男子，為向陳姓男子催討3萬元債務，竟持汽油桶跑到陳男位於北門區的家中嗆聲，陳男懼怕外出籌錢，擔任里長的父親還以為兒子被擄走趕緊報案，轄區學甲警方循線偵辦，在現場遇到二度來討債的郭男，他渾身酒味，被員警當場逮住，今天依恐嚇取財、公共危險等罪嫌移送法辦。

據了解，陳男積欠郭男賭債3萬元，郭男昨天下午騎著機車，未戴安全帽，車上載著1桶汽油到陳男家中，嗆聲如果欠債不還，就要潑灑汽油，郭男隨後離開，將汽油桶留在現場。

陳男擔心事情鬧大，隨後就出門不知所蹤，家人打手機也聯絡不上，擔任里長的父親擔心陳男遭人擄走會有危險，昨天晚間向警方報案，警方調閱相關監視器畫面，兵分多路追查，並出動快打警力趕到陳宅，恰好郭男又現身說要拿錢，且滿身酒氣，酒測值剛好是0.25毫克，以涉嫌公共危險罪現行犯當場逮捕，後來返家的陳男也指認出郭男。