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誰在搞鬼？鬼月徵凶宅試睡員1晚5千元 還冒名花蓮市立殯儀館徵才

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市公所發現，近來有不明人士以假帳號，冒用花蓮市立殯儀館名義，在網路徵才，甚至還有人誠徵「凶宅試睡員」，到宅試睡一晚現領5000元，市公所今天已向警方報案，並呼籲民眾網路求職一定要小心謹慎。

花蓮市立殯儀館近日接到不少民眾「求職」電話，還有人上門詢問工作內容，得知近日在「花蓮人求職網」、「花蓮求職打工」等臉書，有不明人士以市殯名義徵才，職缺包括喪葬服務值班、殯儀館值班員，月薪3萬5000元到4萬8000元，或時薪450元，還強調周休二日、或者可兼職等福利。

還有徵才廣告應徵2名「凶宅試睡員」，工作時間晚上10時到早上7時，睡一晚現領5000元還供早餐。

花蓮市殯立刻查證，發現徵才廣告所留的電話都是空號，確已將假訊息一事轉知花蓮縣殯葬商業同業公會，殯葬管理所長陳柏欣今天向花蓮警分局報案。

花蓮市公所強調，公部門內部徵才都會刊登在官方網站，並透過正式管道發布，以公用市內電話為聯絡方式，民眾看到相關訊息，可先到市公所官網查詢求證，就可分辨是否為詐騙手法。

市長魏嘉彥呼籲不要以殯儀館等莊嚴場所惡作劇，民眾若看到類似假冒的徵才訊息，請立刻報警處理。

此外，鳳林鎮近日也傳出，有不明人士自稱鎮公所里幹事，可幫忙申請補助，要求鎮民提供存簿。鎮公所表示，因重陽節將至，有寄發「提供鳳榮地區農會帳戶」通知單，是要請民眾到公所申請，不會主動登門要求提供存摺，這是詐騙手法，請民眾一定要提供警覺，鎮公所也已透過公所臉書、全鎮廣播等方式，呼籲鎮民協助提醒身邊的長者，避免受騙。

近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／市公所提供
近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／市公所提供
花蓮市公所殯葬管理所長陳柏欣（左）今天向警方報案，也提醒民眾不要受騙上當。圖／市公所提供
花蓮市公所殯葬管理所長陳柏欣（左）今天向警方報案，也提醒民眾不要受騙上當。圖／市公所提供
近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／花蓮市公所提供
近日有不明人士假冒花蓮市立殯儀館名義徵才，市公所已報警。圖／花蓮市公所提供

花蓮 求職 殯儀館 詐騙

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