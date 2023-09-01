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被詐3萬元以下追討無望？彰化警籲先做「1件事」有希望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

金融機構配合阻詐，發現3萬元以內的匯款最難防堵，今天彰化縣北斗警分局志工協進會研習反詐等課程，學習鼓勵被詐者不要「驚拍勢」被知道受騙上當，即使小額被詐也要報案。

警方全面反詐、防詐，北斗警分局志工協進會今天研習防詐，邀請金融機構、警分局警官胡晉華談識詐、反詐等技巧，警分局教官曾宥和接著指導自我防衛和反手保護自己的方法，志工學習氣氛熱絡。

識詐、防詐的課程開講時，金融機構人員和警官發現被詐者有的擔心上當糗事曝光，有的覺得追討無望，有的認為調查過程冗長程序繁瑣，被被詐2至3元採自認倒楣、「買」教訓的心態放棄報案，導致詐騙集團食髓知味繼續行騙詐財，助長犯罪歪風。

彰化縣警察局統計到今年8月28日，全縣成功阻詐 警察成功攔阻詐欺641件，攔阻成功金額2億7563萬元，成功率逾七成，績效全國第一。不過警方希望民眾應改變小額被詐追討無望的消極心理，只要被騙就報案詳細交代案情，讓歹徒早日落網被法律制裁。

彰化縣北斗警分局志工協進會學習反詐、防衛能力。影／記者簡慧珍拍攝
彰化縣北斗警分局志工協進會學習反詐、防衛能力。影／記者簡慧珍拍攝

警察 詐騙集團

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