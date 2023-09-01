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騎樓屬於人行道不得停車 南投警接獲檢舉只得依法執法

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車一事，南投縣警察局交通隊調查後表示，騎樓被歸類在人行道，具有供公眾通行的性質，雖說住戶擁有產權，但依據「道路交通管理處罰條例」第3條、第55條及第56條規定，騎樓、人行道是供行人通行使用。

南投縣警局交通指出，道路交通管理處罰條例由中央訂定法令，除依第90-3條道路主管機關所設置「必要標線範圍內之外的人行道」外，都屬禁止停車處所，民眾可依法舉發；此外，大法官釋憲也曾指出，騎樓的用意在於方便大眾通行，「在利用空間時，原則上不得有礙通行」，地方彈性空間不大，警方接獲檢舉只得依法執法。

隊長張瑞忠強調，加上現行民眾行動通訊內置視訊功能普及，導致檢舉違規案件量激增，但民眾檢舉案件類型以違規停車為主，檢舉案件有一半以上都是違規停車，事後罰款也無助於改善當下交通安全，確實會讓一次收到很多張罰單的民眾心生不滿；警方依法取締同時，也建議民眾一定要將車子停在停車格或停車場，避免發生違規停車被檢舉受罰。

此外，針對南投警方加強交通執法，今年6至8月造成南投市、名間鄉交通違規總舉發件數，較去年同期各增加2329件及1273件一事，南投縣警察局交通隊表示，開單數增加的主因，是由於建置科技執法設備才使得取締件數增加，透過全天候運作及警示手段，事實上已讓交通事故傷亡較去年同期下降達17%。

南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供
南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車，南投縣交通隊指出，依道交條例依法執法開罰。圖／南投縣交通隊提供

人行道 南投 警察 交通違規

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