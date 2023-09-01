快訊

不只4塊！太魯閣車廂共搜出8塊「疑似遺骸」 集中第8節車廂

老牌AI指標股遭逆風 這檔新秀漲停逾2,000張買單排隊等

海葵路徑再南修可能花蓮登陸 除「2縣市」幾乎全台納警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑求職遇詐…板橋一旅館驚傳已婚女子從高處墜落 當場身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區今天中午驚傳一名中年女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。至於確切事發原因，現由轄區警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時左右獲報，板橋區中山路2段與三民路口有人疑似從一間商務旅館高處墜落意外，救護人員到場發現施姓女子（51歲）因頭破血流，已失去生命跡象，當場死亡，未送醫，警方也到場拉起封鎖線進行採證調查。

據了解，已婚的施女疑似求職詐騙集團騙走相關金融卡及證件遭調查，才會衍生後續失控行為。警方目前已連繫死者家屬，要進一步了解確實事發原因，並報請新北地檢署檢察相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市板橋區今天中午驚傳一名女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區今天中午驚傳一名女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區今天中午驚傳一名女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區今天中午驚傳一名女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 求職

延伸閱讀

板橋埔墘開發案規畫社福用地 今年重啟拚年底送審

新北高灘地停車場晚上7點只出不進 橫移門、越堤道明10點關閉

放颱風假？海葵南修「周日午起中心最近」 專家：新北威脅增大

市區車窗打開要幹嘛？ 一眾車主幫解惑：空氣要循環

相關新聞

命懸一線畫面曝光！國三撞車翻七圈 駕駛拋出車外送醫

鄧姓男子沒繫安全帶開車上國道3號，不慎追撞前方一輛白色休旅車，鄧男人車失控往外側水泥護欄衝撞，旋即連翻七圈才止停，鄧男當...

誰在搞鬼？鬼月徵凶宅試睡員1晚5千元 還冒名花蓮市立殯儀館徵才

花蓮市公所發現，近來有不明人士以假帳號，冒用花蓮市立殯儀館名義，在網路徵才，甚至還有人誠徵「凶宅試睡員」，到宅試睡一晚現...

被詐3萬元以下追討無望？彰化警籲先做「1件事」有希望

金融機構配合阻詐，發現3萬元以內的匯款最難防堵，今天彰化縣北斗警分局志工協進會研習反詐等課程，學習鼓勵被詐者不要「驚拍勢...

騎樓屬於人行道不得停車 南投警接獲檢舉只得依法執法

南投市民眾近期頻遭檢舉魔人檢舉在人行道及住家騎樓停車一事，南投縣警察局交通隊調查後表示，騎樓被歸類在人行道，具有供公眾通...

疑求職遇詐…板橋一旅館驚傳已婚女子從高處墜落 當場身亡

新北市板橋區今天中午驚傳一名中年女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。至於確切事發原因，現由轄區警方調查釐清中...

影／又是投資詐騙 汐警連逮12名面交車手 阻詐2145萬

新北市汐止區黃姓被害人今年中未經查證，加入詐騙集團所提供LINE投資群組，且依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦