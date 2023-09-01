疑求職遇詐…板橋一旅館驚傳已婚女子從高處墜落 當場身亡

新北市板橋區今天中午驚傳一名中年女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。至於確切事發原因，現由轄區警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時左右獲報，板橋區中山路2段與三民路口有人疑似從一間商務旅館高處墜落意外，救護人員到場發現施姓女子（51歲）因頭破血流，已失去生命跡象，當場死亡，未送醫，警方也到場拉起封鎖線進行採證調查。

據了解，已婚的施女疑似求職遭詐騙集團騙走相關金融卡及證件遭調查，才會衍生後續失控行為。警方目前已連繫死者家屬，要進一步了解確實事發原因，並報請新北地檢署檢察相驗。