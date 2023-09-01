聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑求職遇詐…板橋一旅館驚傳已婚女子從高處墜落 當場身亡
新北市板橋區今天中午驚傳一名中年女子從商務旅館高處墜落意外，送醫搶救仍宣告不治。至於確切事發原因，現由轄區警方調查釐清中。
新北市消防局今天下午1時左右獲報，板橋區中山路2段與三民路口有人疑似從一間商務旅館高處墜落意外，救護人員到場發現施姓女子（51歲）因頭破血流，已失去生命跡象，當場死亡，未送醫，警方也到場拉起封鎖線進行採證調查。
據了解，已婚的施女疑似求職遭詐騙集團騙走相關金融卡及證件遭調查，才會衍生後續失控行為。警方目前已連繫死者家屬，要進一步了解確實事發原因，並報請新北地檢署檢察相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言