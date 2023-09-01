命懸一線畫面曝光！國三撞車翻七圈 駕駛拋出車外送醫

鄧姓男子沒繫安全帶開車上國道3號，不慎追撞前方一輛白色休旅車，鄧男人車失控往外側水泥護欄衝撞，旋即連翻七圈才止停，鄧男當場被拋出車外頭部重創流血，座車左前車輪毀損掉落，緊急協助鄧男送醫治療，所幸沒有生命危險。稍早追撞、翻車畫面曝光，命懸一線相當驚悚。

國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。圖／北部版-記者爆料網

據了解，鄧姓男子（26歲）昨天下午2時45分左右，獨自開車行經國道3號北向46.3公里樹林路段，不慎追撞前方陳男所駕駛的一輛休旅車，鄧男人車失控先往外側水泥護欄衝撞，旋即車身連翻7圈，左前輪毀損掉落，逆向止停在外側車道。鄧男沒繫安全當場拋出車外，滿臉是血躺臥在國道路面上，陳男則無恙，人車停靠於槽化線上。

國道警察、新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視鄧男頭部重創流血、身體多處疼痛意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

稍早鄧男撞車、翻車畫面曝光，透過休旅車行車紀錄器視角清楚可見，鄧男先撞擊休旅車，導致人車失控往外側護欄衝撞，旋即車身連翻7圈，鄧男當場被拋出車外，車左前輪毀損掉落，最後逆向止停在外側車道。

國道警第六公路警察大隊呼籲，坐開車無論是坐於前座或是後座乘客，均須依規定繫上安全帶，未繫安全帶可依道路交通管理處罰條例第31條第2項之規定，開處3000以上6000元以下罰鍰。