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命懸一線畫面曝光！國三撞車翻七圈 駕駛拋出車外送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鄧姓男子沒繫安全帶開車上國道3號，不慎追撞前方一輛白色休旅車，鄧男人車失控往外側水泥護欄衝撞，旋即連翻七圈才止停，鄧男當場被拋出車外頭部重創流血，座車左前車輪毀損掉落，緊急協助鄧男送醫治療，所幸沒有生命危險。稍早追撞、翻車畫面曝光，命懸一線相當驚悚。

國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。圖／北部版-記者爆料網
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。圖／北部版-記者爆料網

據了解，鄧姓男子（26歲）昨天下午2時45分左右，獨自開車行經國道3號北向46.3公里樹林路段，不慎追撞前方陳男所駕駛的一輛休旅車，鄧男人車失控先往外側水泥護欄衝撞，旋即車身連翻7圈，左前輪毀損掉落，逆向止停在外側車道。鄧男沒繫安全當場拋出車外，滿臉是血躺臥在國道路面上，陳男則無恙，人車停靠於槽化線上。

國道警察、新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視鄧男頭部重創流血、身體多處疼痛意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

稍早鄧男撞車、翻車畫面曝光，透過休旅車行車紀錄器視角清楚可見，鄧男先撞擊休旅車，導致人車失控往外側護欄衝撞，旋即車身連翻7圈，鄧男當場被拋出車外，車左前輪毀損掉落，最後逆向止停在外側車道。

國道警第六公路警察大隊呼籲，坐開車無論是坐於前座或是後座乘客，均須依規定繫上安全帶，未繫安全帶可依道路交通管理處罰條例第31條第2項之規定，開處3000以上6000元以下罰鍰。

另外提醒用路人，高速公路常見事故肇因，就是未保持安全距離，除可依法開處3000以上6000元以下罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦可吊扣或吊銷駕照，用路人應遵循相關規定，尤其是天候不佳更要保持好「安全距離」並養足精神後在開車上國道，避免事故發生。

國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。圖／北部版-記者爆料網
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。圖／北部版-記者爆料網
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝
國道3號北向46.3公里處兩車追撞，駕駛沒繫安全帶拋出車外頭破血流送醫。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 國道

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