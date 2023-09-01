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影／又是投資詐騙 汐警連逮12名面交車手 阻詐2145萬
新北市汐止區黃姓被害人今年中未經查證，加入詐騙集團所提供LINE投資群組，且依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款600萬餘元，直到無法提領獲利款項才知受騙，警方日前趁雙方相約面交當場逮捕2名詐團面交車手，同日也查獲一名相約面交150萬元的詐團車手。警詢後均依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方指出，黃姓被害人今年6月在手機通訊軟體點擊投資廣告，未經查訮便加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款600萬餘元投資，後來發現帳戶獲利無法提領才驚覺遭到詐騙，詐騙集團食髓知味，再次聯絡要他再加碼70萬元儲值購買股票，黃男立即與汐止警分局社后派出所警方聯繫，和對方約定在汐止區南陽街一間超商面交70萬元現金，警方當天下午3時20分當場逮獲21歲吳姓男子共2名面交車手。
同日下午5時許，郭姓被害人亦稱其也收到相似投資詐騙手法，要其投資150萬元，並約定於汐止區中興路超商面交，所幸第一次即時察覺有異並報警，警方前往埋伏當場逮捕20歲車主林姓男子。
社后派出所員警和2名被害人設下騙局反制，並準備假鈔當釣餌，兵分二路於2間不同超商埋伏，警方一個下午便逮捕3名詐欺車手並起獲現儲憑證收據、偽造公司印章及作案手機等證物。
汐止偵查隊長梁献堂表示，汐止警方今年7至8月暑假期間加強打詐及識詐宣導，兩個月內共查獲10件面交詐欺案，逮獲12名車手，成功攔阻2145萬詐騙款項，他呼籲，詐騙手法推陳出新，近期多以假投資虛擬貨幣及股票等方式詐騙，標榜高獲利、低風險，鎖定民眾貪圖快速致富等心態，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
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