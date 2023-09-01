影／又是投資詐騙 汐警連逮12名面交車手 阻詐2145萬

新北市汐止區黃姓被害人今年中未經查證，加入詐騙集團所提供LINE投資群組，且依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款600萬餘元，直到無法提領獲利款項才知受騙，警方日前趁雙方相約面交當場逮捕2名詐團面交車手，同日也查獲一名相約面交150萬元的詐團車手。警詢後均依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方指出，黃姓被害人今年6月在手機通訊軟體點擊投資廣告，未經查訮便加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資APP軟體，陸陸續續匯款600萬餘元投資，後來發現帳戶獲利無法提領才驚覺遭到詐騙，詐騙集團食髓知味，再次聯絡要他再加碼70萬元儲值購買股票，黃男立即與汐止警分局社后派出所警方聯繫，和對方約定在汐止區南陽街一間超商面交70萬元現金，警方當天下午3時20分當場逮獲21歲吳姓男子共2名面交車手。

同日下午5時許，郭姓被害人亦稱其也收到相似投資詐騙手法，要其投資150萬元，並約定於汐止區中興路超商面交，所幸第一次即時察覺有異並報警，警方前往埋伏當場逮捕20歲車主林姓男子。

社后派出所員警和2名被害人設下騙局反制，並準備假鈔當釣餌，兵分二路於2間不同超商埋伏，警方一個下午便逮捕3名詐欺車手並起獲現儲憑證收據、偽造公司印章及作案手機等證物。