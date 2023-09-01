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影／路口快速直行突遇貨車鬼切亂入 高雄男路中急剎險釀禍
高雄仁武區平時上下班時段車流量大，昨天上午吳姓男子駕駛轎車快速直行路口時，突然一輛綠色貨車從右前方鬼切過來，嚇得他緊急剎停在路中央，差點和另輛大貨車相撞，所幸雙方皆無受傷，正巧有警方在場指揮交通，隨即協助處理，避免2次事故。
仁武分局指出，據雙方駕駛描述，36歲吳男駕駛黑色轎車行經該路口時，68歲林男所駕駛的綠色貨車突然從他右前方竄出，疑似因變換車道未注意與他車距離致使發生擦撞，所幸雙方駕駛都沒有受傷。
由於，肇事原因警方仍在釐清，仁武分局呼籲，變換車道不當，常是事故肇事因素，呼籲駕駛人，變換車道前應保持安全間隔，並謹記先看後視照後鏡、撥打方向燈、轉頭再確認、不要一打方向燈馬上換車道等「1看2打3確認」三口訣。
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