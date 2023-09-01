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影／台北橋賓士車逆向衝撞7車 遭撞行車記錄器畫面曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞，警方介入後發現肇事汽車因不明原因衝向對向車道，衝撞7輛汽車，駕駛肇事逃逸，正追查中，警方中午前公布相關影像。

連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝
連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝

警方調查，肇事的白色賓士車今早8時11時沿台北橋駛向新北市，因不明原因衝向對向車道，逆向衝撞7輛汽車，導致現場1人受輕傷，台北橋雙向交通受阻，轄區員警獲報立即派員疏導，同時調查肇事過程。

其中一輛遭撞汽車行車紀錄器畫面顯示，案發當時正值上班尖峰時段，西往東向車流壅塞，肇事車輛突然從對向衝來，接連撞擊數量汽車。

員警到場發現遭撞車輛駕駛皆在場，但肇事車輛車內無人，相關監視器顯示駕駛肇事逃逸，車上有1男1女徒步離開現場，經查肇事車輛車主為34歲廖姓男子，初步無法確定是廖男還是其親友駕車肇事，正盡速追查釐清中。

連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝
連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝
連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝
連接雙北市的台北橋今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，釀成1人輕傷、雙向交通堵塞。記者李隆揆／翻攝

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