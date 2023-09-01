台3線獅潭路段又見大型重機事故 騎士倒栽蔥摔傷

22歲楊姓男子昨天下午騎大型重機行經台3線公路苗栗獅潭鄉永興國小附近路段，疑似未注意前方車輛，緊急剎車，導致後輪懸空，連人帶車往前「倒栽蔥」摔落地面，經送醫救治無大礙；警方呼籲，台3線獅潭路段彎道多，是事故發生熱點，近年已發生多起傷亡車禍，提醒駕駛務必注意車前狀態、勿超速並遵守標誌標線行駛，快樂出門、平安回家。

台3線公路苗栗獅潭、三灣等路段是大型重機出遊熱區，但過去重機事故頻傳，且不時出現騎士飆速、發出噪音等情況，引發地方民怨，最近獅潭鄉公所為此舉辦「好朋友風格市集」邀大型重機騎士參與並安排簽署活動，希望重機行經鄉內時遵守交通規則，也呼籲鄉民尊重大型重機騎士的路權，雙方互伸友誼之友。

警方初步了解，楊姓騎士昨天下午騎大型重機出遊，由台3線北往南行駛，行經獅潭鄉永興國小附近路口時，疑似路況不熟且未注意前方車輛，騎士緊急剎車導致後輪懸空，連人帶車往前倒栽蔥摔落地面，經救護人員到場檢視，楊姓騎士僅有胸悶情形，並無明顯外傷，送往苗栗大千醫院救治無大礙。騎士酒測值為0，相關肇事原因和責任，待警方調閱行車記錄器及附近監視器釐清中。