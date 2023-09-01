台61北上8.6公里2車擦撞 大貨車失控側翻橫躺路中
今天上午新北市台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，台61快速道路一度封路，直到上午10時許事故排除恢復通行，所幸現場沒有人受困、受傷，肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。
據了解，黃姓男子（44歲）今天上午近9時許開著一輛大貨車，沿著新北市林口區台61北上往八里方向直行，途中行經北上8.6公里處，不慎與林男所駕駛的曳引車發生擦撞，導致黃男人車失控往右側翻，整輛車橫躺路中間，黃男自行爬出車外求援。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視黃男肢體輕微擦挫傷無須送醫。警方到場一度封閉台事故現場交管，協助將車流引導走往台15平面道路，今天上午10時事故現場排除，恢復台61快速道路通行。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言