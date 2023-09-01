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台61北上8.6公里2車擦撞 大貨車失控側翻橫躺路中

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，台61快速道路一度封路，直到上午10時許事故排除恢復通行，所幸現場沒有人受困、受傷，肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，黃姓男子（44歲）今天上午近9時許開著一輛大貨車，沿著新北市林口區台61北上往八里方向直行，途中行經北上8.6公里處，不慎與林男所駕駛的曳引車發生擦撞，導致黃男人車失控往右側翻，整輛車橫躺路中間，黃男自行爬出車外求援。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視黃男肢體輕微擦挫傷無須送醫。警方到場一度封閉台事故現場交管，協助將車流引導走往台15平面道路，今天上午10時事故現場排除，恢復台61快速道路通行。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，所幸無人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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