台61北上8.6公里2車擦撞 大貨車失控側翻橫躺路中

今天上午新北市台61北上8.6公里發生兩車擦撞，現場一輛大貨車側翻橫躺路中間，台61快速道路一度封路，直到上午10時許事故排除恢復通行，所幸現場沒有人受困、受傷，肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，黃姓男子（44歲）今天上午近9時許開著一輛大貨車，沿著新北市林口區台61北上往八里方向直行，途中行經北上8.6公里處，不慎與林男所駕駛的曳引車發生擦撞，導致黃男人車失控往右側翻，整輛車橫躺路中間，黃男自行爬出車外求援。