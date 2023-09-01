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三重工人「沒繫安全帶」9樓墜落 勞檢處：最高可處30萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市三重區五谷王北街的某建案工地今發生人員墜落受傷意外，因未佩戴安全帶等防墜設施，墜落至2樓平台，造成左腿開放性骨折及肢體大面積撕裂傷，送醫治療中。新北市勞檢處表示，已要求施工單位應停止施工架作業，初步判斷施工單位涉過失，未來如確認屬實，依職業安全衛生法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，初步調查發現，今天上午8點左右，52歲郭姓勞工在地上9樓從事外牆施工架的維護作業，過程中因未佩戴安全帶等防墜設施，致墜落至2樓平台，造成左腿開放性骨折及肢體大面積撕裂傷，目前已送亞東醫院治療。

勞檢處表示，已要求施工單位應停止施工架作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工於施工架上作業；此外因郭姓勞工於現場接受施工單位的指揮及監督，應由其承擔安全衛生的防護責任，加上施工單位初步判斷涉有過失，未來如確認屬實，依職業安全衛生法可處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障受傷勞工權益，將要求雇主給付職災補償費用，同時協助其辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助。

新北市三重區某建案今上午發生工人墜落意外。圖／民眾提供
新北市三重區某建案今上午發生工人墜落意外。圖／民眾提供

勞檢 骨折 職災

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