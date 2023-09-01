彰警今年以來阻詐保住2億多元 警察局長點出假投資關鍵字

網路詐騙案層出不窮，但警方與金融機構合作阻詐已多有經驗，彰化縣警局統計今年1到8月結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共640件，攔阻率72.32%，攔阻金額達2億7539萬餘元，保住民眾荷包，打詐、阻詐成果豐碩。

警方攔阻詐騙仍碰到過不少民眾質疑，雖一再宣導仍有民眾對老梗詐騙手法深信不疑，彰化縣長王惠美縣長近日在縣府擴大主管會報，特別頒獎表揚近期協助攔阻詐騙有功人員，提振同仁士氣，鼓勵大家繼續守護縣民財產安全。

彰化縣警察局也指出，今年8月21日30日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，彰化總計查獲機房2件3人、集團17件98人、涉詐「臉書帳號」販售商1件1人，查扣現金155萬多元、房屋1處、車輛1部、總計查扣不法所得價值1485萬餘元。

警方統計，近來造成民眾財損最高的是「假投資詐騙」，詐騙集團常透過臉書、IG、私人LINE群組招募投資客，民眾慣用的臉書或LINE社群軟體，上面顯示的名稱及肖像照片都可以任意修改成跟投資領域相關的名人。