影／桃園大貨車車頭突起火冒黑煙 一度回堵3公里

1名36歲的莊姓大貨車駕駛，今上午行經台66快速公路東向中豐路匝道時，車頭因不明原因突起火燃燒冒濃煙，莊男見狀趕緊下車逃生，車輛隨即起火燃燒，警消獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

今上午7時43分許，莊男行駛過程中車頭引擎突起火，冒出濃濃黑煙，所幸莊男即時下車，未受任何傷，也未酒駕。消防人員花30分鐘撲滅火勢，車上未裝載任何貨物。

因事故發生時間適逢上班尖峰時刻，導致66東向車流回堵約3公里，平鎮警方立即派遣警力抵達上述地點、管制及疏導，並通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。