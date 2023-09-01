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影／桃園大貨車車頭突起火冒黑煙 一度回堵3公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名36歲的莊姓大貨車駕駛，今上午行經台66快速公路東向中豐路匝道時，車頭因不明原因突起火燃燒冒濃煙，莊男見狀趕緊下車逃生，車輛隨即起火燃燒，警消獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

今上午7時43分許，莊男行駛過程中車頭引擎突起火，冒出濃濃黑煙，所幸莊男即時下車，未受任何傷，也未酒駕。消防人員花30分鐘撲滅火勢，車上未裝載任何貨物。

因事故發生時間適逢上班尖峰時刻，導致66東向車流回堵約3公里，平鎮警方立即派遣警力抵達上述地點、管制及疏導，並通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

警方呼籲用路人駕駛車輛上路除應遵守交通規則外，行車前更應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險。

1名36歲的莊姓大貨車駕駛，今上午行經台66快速公路東向中豐路匝道時，車頭因不明原因突起火燃燒冒濃煙。記者翁唯真／翻攝
1名36歲的莊姓大貨車駕駛，今上午行經台66快速公路東向中豐路匝道時，車頭因不明原因突起火燃燒冒濃煙。記者翁唯真／翻攝

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