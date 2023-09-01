「媽我換LINE了」假兒要詐42萬 八德婦郵局急匯款

家住桃園市八德區70歲莊姓婦人昨天上午10點急忙跑到大湳郵局要匯款給在大陸經商的兒子，行員察覺有異報警，桃市警八德分局四維派出所巡邏員警據報，到場向莊婦勸說，同時撥打假兒子提供莊婦的LINE，沒想到已被封鎖，及時保住莊婦的15萬元老本，讓她直說「好哩加在！」

八德分局表示，四維派出所警員林夢庭、警員許翌富昨天上午接獲郵局報案，指稱疑似有詐騙案件，隨即趕往；莊婦表示，前一天在家時接到市話，是在大陸經商的兒子打來說，他現在沒再用微信了，「媽，我換LINE了」，當場教她如何加LINE。

莊婦又說，昨天上午正在吃早餐時，兒子除了傳LINE早安圖問候外，表示做生意急需42萬元周轉，請她先幫忙匯款，等賺了錢再還；由於莊婦的兒子的確是長期在大陸做生意，於是不疑有他，不過身上僅有15萬元，所以到住家附近的郵局匯款，員警到場後立刻請莊婦聯絡她兒子，經撥打後，才驚覺真的被詐騙，所幸員警安撫關懷成功，防阻她遭詐騙，保住辛苦存下的老本。

八德警方說，「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是6大常見的詐騙手法，詐騙集團會以亂槍打鳥方式，隨機打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙。