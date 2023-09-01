快訊

我國央行總裁評比奪下第四「A」楊金龍回應了

向北京遞名片 蔣萬安會是國民黨穩定2024變局活棋？

台北橋賓士逆向撞7車！一地狼藉塞爆 駕駛肇事逃逸

「媽我換LINE了」假兒要詐42萬 八德婦郵局急匯款

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園市八德區70歲莊姓婦人昨天上午10點急忙跑到大湳郵局要匯款給在大陸經商的兒子，行員察覺有異報警，桃市警八德分局四維派出所巡邏員警據報，到場向莊婦勸說，同時撥打假兒子提供莊婦的LINE，沒想到已被封鎖，及時保住莊婦的15萬元老本，讓她直說「好哩加在！」

八德分局表示，四維派出所警員林夢庭、警員許翌富昨天上午接獲郵局報案，指稱疑似有詐騙案件，隨即趕往；莊婦表示，前一天在家時接到市話，是在大陸經商的兒子打來說，他現在沒再用微信了，「媽，我換LINE了」，當場教她如何加LINE。

莊婦又說，昨天上午正在吃早餐時，兒子除了傳LINE早安圖問候外，表示做生意急需42萬元周轉，請她先幫忙匯款，等賺了錢再還；由於莊婦的兒子的確是長期在大陸做生意，於是不疑有他，不過身上僅有15萬元，所以到住家附近的郵局匯款，員警到場後立刻請莊婦聯絡她兒子，經撥打後，才驚覺真的被詐騙，所幸員警安撫關懷成功，防阻她遭詐騙，保住辛苦存下的老本。

八德警方說，「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是6大常見的詐騙手法，詐騙集團會以亂槍打鳥方式，隨機打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙。

警方再次呼籲，民眾遇陌生來電須提高警覺，務必謹記無事不登三寶殿，陌生來電請查證，也可以撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成金錢損失。

桃市八德區莊姓婦人（右）遇到假兒子以LINE傳訊要週轉金42萬元，八德分局四維派出所警員林夢庭、警員許翌富到場攔阻，撥打假兒子的LINE卻不通，及時阻詐。記者陳恩惠／翻攝
桃市八德區莊姓婦人（右）遇到假兒子以LINE傳訊要週轉金42萬元，八德分局四維派出所警員林夢庭、警員許翌富到場攔阻，撥打假兒子的LINE卻不通，及時阻詐。記者陳恩惠／翻攝
桃市八德區莊姓婦人（右）遇到假兒子以LINE傳訊要週轉金42萬元，八德分局四維派出所警員林夢庭、警員許翌富到場攔阻，撥打假兒子的LINE卻不通，及時阻詐。記者陳恩惠／翻攝
桃市八德區莊姓婦人（右）遇到假兒子以LINE傳訊要週轉金42萬元，八德分局四維派出所警員林夢庭、警員許翌富到場攔阻，撥打假兒子的LINE卻不通，及時阻詐。記者陳恩惠／翻攝

詐騙集團 LINE

延伸閱讀

LINE熊大紳士超Ｑ！「2024年度熊大精裝典藏禮盒」限量500組

桃園八德1周緊急停水4次 民眾怒指政府害的

反龍科擴建居民抗爭反迫遷 自救會長：912上凱道陳情

「想恢復帳號就匯款」桃園男被詐騙買遊戲幣 惡劣手法曝光

相關新聞

「媽我換LINE了」假兒要詐42萬 八德婦郵局急匯款

家住桃園市八德區70歲莊姓婦人昨天上午10點急忙跑到大湳郵局要匯款給在大陸經商的兒子，行員察覺有異報警，桃市警八德分局四...

影／高雄25歲駕駛打瞌睡駕車直衝騎樓 掃倒7機車幸無人傷

張姓男子今天凌晨駕車行經高雄苓雅區武慶三路時，疑因精神不濟，車子直衝早餐店及檳榔攤騎樓下，掃倒7輛機車及盆栽，撞毀檳榔攤...

台北橋汽車逆向撞7車釀堵塞 駕駛肇事逃逸警追查中

連接雙北的台北橋，今早8時許發生多輛汽車擦撞事故，據悉一輛開往新北的汽車突衝向對向車道，逆向行駛擦撞7輛汽車，駕駛犯後逃...

影／改裝車中元夜遊噪音擾人 新北警盤查後座驚見刀棍

改裝汽車及機車前晚中元夜遊噪音擾人，新北市警方攔車盤查，在王姓男子所開汽車後座發現大批刀棍，依違反社會秩序維護法帶返警局...

2外籍捷運塗鴉客身分曝 已出境

台北、台中、高雄捷運2周內先後遭闖入塗鴉列車，台中市烏日警分局昨表示，已掌握行為人為22歲德籍、20歲捷克籍塗鴉客，兩人...

因財物糾紛 高一女遭脫衣狠踹掌摑 11人到案

一名16歲高一女學生疑因財務糾紛，8月29日晚間在新竹南寮漁港遭同齡友人率眾包圍，不僅上衣遭強脫，還被多名女生輪流狠踹、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦