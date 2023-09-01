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影／改裝車中元夜遊噪音擾人 新北警盤查後座驚見刀棍
改裝汽車及機車前晚中元夜遊噪音擾人，新北市警方攔車盤查，在王姓男子所開汽車後座發現大批刀棍，依違反社會秩序維護法帶返警局偵辦，另開出無照駕駛罰單2張，同時取締4輛改裝噪音車將函請環保局開罰。
上月30日晚上11時許，板橋警分局獲報於板橋區國慶路沿線，有多輛改裝機車飆速情事，同時也接獲三峽分局區域聯防通報，疑似同一批青少年稍早於三峽地區騎車夜遊競速，一路狂奔，板橋警立刻派遣線上優勢警力前往攔查。
信義派出所巡邏員警迅速在國慶路郵局前，發現1輛白色汽車與5輛機車違規停車，警方隨即上前實施盤查並確認身分，員警眼尖於該輛車後座發現球棒、西瓜刀等物品，當場依社會秩序維護法將19歲駕駛王姓男子帶回警局，警詢後依違反社會秩序維護法送辦，另開出無照駕駛罰單2張，同時取締4輛改裝噪音車將函請環保局開罰。
板橋警分局長黃南山表示，為有效杜絕犯罪，以落實淨化青少年成長環境的決心，在指定路段配合環保局聯合稽查取締「改管」歪風，以交通稽查方式，針對改裝車、噪音車等車輛加強取締、告發，且不定期持續針對特定處所，執行掃蕩臨檢等強勢作為，同時在轄區內重要聯外道路及銜接土城、樹林、中和等交通要道及聯外橋梁，執行區域聯防路檢勤務，透過對外封鎖、對內掃蕩的方式，遏止各類暴力滋事達到淨化轄區治安環境穩定。
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