2外籍捷運塗鴉客身分曝 已出境

台中捷運列車24日晚上停在台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母，經查是兩名歐洲塗鴉客所為。圖／民眾提供 台北、台中、高雄捷運2周內先後遭闖入塗鴉列車，台中市烏日警分局昨表示，已掌握行為人為22歲德籍、20歲捷克籍塗鴉客，兩人在台中犯案前曾6度變裝，25日已出境搭機前往東京；警方已將2人報請檢察官傳喚，若不到案將發布通緝，未來再入境即遭逮捕。

台鐵列車近期也遭塗鴉，是否與德籍、捷克籍塗鴉客屬同一集團？以及高捷列車塗鴉案是否有其他人參與，台中警方表示，仍待進一步調查。

台中捷運表示，捷運列車遭塗鴉的地點是捷運高鐵台中站尾軌區，車站保全與捷運警察都提高巡檢頻率；行控中心監視器從循環輪播，改為常時監控模式，後續將評估加裝紅外線侵入偵測系統；待警方查獲行為人後，將依大眾捷運法開罰，並求償設備修復、列車清潔費共7萬元，同時針對名譽損失求償。

警方表示，兩名外籍塗鴉客24日下午搭高鐵到台中站，出站後在高鐵外圍道路、巷弄到處逛，晚間持破壞剪剪破中捷鐵絲網入侵尾軌區，晚間8點52分開始塗鴉，14分鐘後完成逃逸。

警方表示，兩人刻意在夜間犯案，在台期間不曾投宿旅店，也未到餐廳、超商消費，光是到中捷列車塗鴉前後，先後在樹林、草叢換裝，穿過西裝、運動服、女性裙裝等，犯案後又換裝，步行繞進小巷，搭計程車、客運離開後，又繞回高鐵台中站，再搭高鐵到高雄。

警方表示，塗鴉客到高雄大寮、岡山再次塗鴉後，25日凌晨北上，下午即搭飛機轉往東京；警方動用400人次，過濾150組監視錄影，查出身分關鍵為塗鴉客在銀行兌換外幣的身影與個資，將依毀損、違反大眾捷運法等罪嫌函送偵辦。