高雄婦砸500萬投資賺1300萬　拿利潤得付170萬才知上當

在高雄工廠當技術員的陳姓女子，今年6月加入投資社群，被老師洗腦砸錢投資致富，四處借錢籌款534萬，分4次面交車手，因想取回獲利1300餘萬元，對方要求得再付170萬佣金，陳女才驚覺受騙，和警方聯手逮捕李姓車手，但534萬已石沉大海。

警方指出，家住林園區和平路的陳姓女子（59歲），今年6月加入投資LINE群組，投資老師誘騙她投資股票可迅速致富，陳女見投資小額後的確有獲利，在對方遊說下，四處向親友籌錢砸下534萬，先後在住家前分4次面交給車手。

陳女見砸下534萬APP帳戶內顯示已累積財富1300餘萬元，開心地想將錢領出，但對方卻聲稱要付30%佣金，陳討價還價下，對方答應支付170萬即可，陳婦後來越想越不對勁，向林園分局林園派出所警方報案查詢，警方戳破是詐騙伎倆，始知自己受騙。

警方後與陳女將計就計，誘騙車手於上周三在住家面交，從台北市南下取款的李姓車手（34歲）和陳女說話時，警方從陳家廚房後方衝出，當場將李男逮捕。