因財物糾紛 高一女遭脫衣狠踹掌摑 11人到案

臉書社團「黑色豪門企業」流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍、霸凌。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「黑色豪門企業」 一名16歲高一女學生疑因財務糾紛，8月29日晚間在新竹南寮漁港遭同齡友人率眾包圍，不僅上衣遭強脫，還被多名女生輪流狠踹、掌摑等，圍觀友人則錄下施暴過程上傳網路。警方獲報，次日將在場11名少年查緝到案；據悉，警詢時有部分施暴者否認施暴，不斷牽拖，輕浮態度連警方都直搖頭。

上月30日傍晚，臉書社團「黑色豪門企業」流出一段影片，片中一名女學生遭多名未成年少女毆打頭部，其中兩名少女不斷對女學生掌摑、狠踹，用力拉扯頭髮，還把上衣脫掉，遭施暴少女則低頭不語，神情痛苦；一旁友人嬉笑、罵髒話，場面混亂。

施暴少女動手過程還嗆聲「遮什麼遮」、「要不要我帶妳去做小姐」，旁觀男生錄下影片發布在個人限時動態，有熱心網友截下轉發，才讓事件曝光。

據了解，動手打人4名少女分屬不同學校，被害少女曾向對方借一件不到500元的吊帶褲，遭指控弄壞吊帶褲，少女還不出5000元賠償，因此被找麻煩。

警方30日晚將6女、5男共11人查緝到案，包括4名涉案動手少女、3名現場拍攝錄影男生，7人均未成年，以及3名圍觀助勢者（2人已成年）、1名證人，全案警詢後，除證人外，其餘10人依兒少性剝削、刑法聚眾鬥毆、恐嚇及傷害罪移送新竹地檢署及法院少年法庭偵辦審理。警方呼籲，民眾勿轉傳相關霸凌影片，以免觸法。

啟宗心理商所長、台北市諮商心理師公會監事林世莉指出，許多孩子並非自願參加集體霸凌行為，而是擔心遭同儕排擠，或是為了面子。她建議，台灣社會應更重視學校、家庭與學生品格教育，家長平時應多參與孩子的生活；這起事件，受害者與加害者都應接受長期諮商輔導。