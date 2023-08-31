民眾訂船票個資外洩遭詐80萬 連江縣協請NCC釐清

中央社／ 連江31日電

民眾透過連江縣府建制網站訂購船票卻因個資外洩接到詐騙電話，至少6人被騙損失約新台幣80萬。縣府說，正確認是系統或人為問題，9月初會協請NCC檢測系統資安環境並協助釐清。

要參選立委的民進黨連江縣黨部主委李問在社群網站臉書Facebook發文表示，中央政府補助千萬、由連江縣政府建置的「馬祖海上交通訂位購票系統」個資外洩，今年2月起，許多透過系統訂位民眾陸續接到詐騙集團冒充成船公司的詐騙電話，有1位民眾被詐騙高達23萬元。

李問說，個資外洩和詐騙事件超過半年，民眾對購票系統的不信任與對縣府的質疑排山倒海而來。儘管縣府表示，個資外流是在舊系統時發生，現已完善新系統。但近日仍再發生個資外洩情形。在縣府管理下，儘管多次宣傳小心不明電話，但仍一再發生個資外洩和詐騙案，看來已是束手無策。

據相關人員指出，今年2月至7月至少有6人接到詐騙集團假冒船公司電話而遭詐騙，總計財損共約80萬元。

根據刑事局公告的「高風險賣場」，今年7月31日至8月6日，在馬祖營運的南北海運公司與全港通航業公司都上榜。另外，在地網站「馬祖資訊網」也揭露，8月起仍持續有民眾接到詐騙電話，甚至訂票隔天就接到詐團電話。質疑訂船票系統很可能被植入「後門」，駭客可隨時進出，或更可怕的是可能是有人在販賣個資。

連江縣府交通旅遊局長劉性謙告訴中央社記者，今年2月發生詐騙集團假冒船公司詐騙案後，就關閉旅客訂票網站，讓民眾改為電話或email訂位。不過詐騙案仍持續發生，主因是舊系統後台留有後門漏洞，就算關閉訂位端但仍無法避免由售票端流出。

劉性謙說，5月31日交通旅遊局委請廠商開發新的訂船票系統上線，仍有民眾反應接到詐騙電話，初步研判可能是前一波個資外洩後，詐團利用已取得的個資繼續亂槍打鳥行騙。

劉性謙說，為了保障民眾財產安全，並確認究竟是系統遭駭客入侵、還是可能有人為問題，因此8月1日起航商人員在後台看不到電話與email資訊，8月30日起旅客訂票時不用留電話資料。9月初也會協請國家通訊傳播委員會NCC就新系統資安環境作檢測，協助釐清。

劉性謙說，近期也注意到某幾個特定航線或航商的訂位資訊特別容易流出，會密切注意是否有人為問題。此外，也已請律師提供受害民眾相關法律服務、保存證據，並協助縣府對外交涉等。

連江縣政府警察局呼籲，民眾看到來電顯示「+」的號碼就是境外來電，可先掛斷電話，再主動撥打「原」客服電話2度確認、或直接撥打165反詐騙專線諮詢。警方會全力偵處詐騙案件，以保護民眾財產生命安全。

詐騙集團 個資 馬祖

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