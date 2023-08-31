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下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉
桃園市觀音區台61線高架北上32.2k處，今下午5點多發生一輛小貨車起火燃燒，火勢相當猛烈，濃濃黑煙竄升天際，消防人員獲報到場進行灑水灌救，所幸駕駛自行逃脫未受困，目前警方封閉高架北上車道實施管制，並將車輛疏導往草漯交流道下匝道，請用路人留意。
今下午5點26分，台61線橋上北上32公里處發生一輛小貨車因不明原因起火，小貨車得知車輛正在冒煙，隨即停靠至路肩，下秒整輛車陷入火海，濃濃黑煙直竄天際，幸好駕駛緊急逃生沒有受困，共出動消防人員12名、消防車4輛、救護車1輛到場救援，起火原因待調查。
警方獲報到場，初步了解58歲楊姓駕駛當時駕駛小貨車行經該路段，路過車輛發現車子冒煙趕緊告知駕駛，楊男立即將車輛停靠路肩下車查看，結果火勢迅速延燒，目前仍由消防隊撲滅中，警方立即封閉高架北上車道實施管制，並將車輛疏導往草漯交流道下匝道，目前車流尚順暢無壅塞情形。
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