下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉

桃園市觀音區台61線高架北上32.2k處，今下午5點多發生一輛小貨車起火燃燒，火勢相當猛烈，濃濃黑煙竄升天際，消防人員獲報到場進行灑水灌救，所幸駕駛自行逃脫未受困，目前警方封閉高架北上車道實施管制，並將車輛疏導往草漯交流道下匝道，請用路人留意。

今下午5點26分，台61線橋上北上32公里處發生一輛小貨車因不明原因起火，小貨車得知車輛正在冒煙，隨即停靠至路肩，下秒整輛車陷入火海，濃濃黑煙直竄天際，幸好駕駛緊急逃生沒有受困，共出動消防人員12名、消防車4輛、救護車1輛到場救援，起火原因待調查。