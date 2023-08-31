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影／這樣很不衛生捏！違停男褲襠塞滿28包K他命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

25歲吳姓男子25日深夜11點半，開車違停在新北市三重區和平街某巷口，引來警方盤查，被發現後座椅墊有1卷沾了白粉的百元鈔，接著褲頭被搜出1包毒咖啡，異常鼓脹的褲襠裡還塞滿28包K他命。

警方巡邏時發現巷口違停，便趨前盤查，當時坐在駕駛座的吳男，明顯神情很緊張，令人起疑。員警先看見後座有百元鈔票被捲成圓筒狀，是毒蟲常用來吸食K他命的方法，檢查發現紙鈔沾有白粉，因此請吳男下車受檢。

員警拍搜他的衣褲，先發現褲腰際異常凸起，掀起上衣便看見褲頭露出毒品咖啡包和透明夾鏈袋，褲襠異常鼓脹，從夾鏈袋邊緣一抽起，大袋裡面裝滿分成28小包K他命，總共40.23公克。吳男當場被依違反毒品危害防制條例逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子穿低腰牛仔褲，從褲頭到褲襠異常鼓脹，被發現竟然塞滿28包K他命、1包毒咖啡。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子穿低腰牛仔褲，從褲頭到褲襠異常鼓脹，被發現竟然塞滿28包K他命、1包毒咖啡。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子因深夜違停被盤查，員警從他的褲頭搜到K他命，異常鼓脹的褲襠更塞滿28小包。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子因深夜違停被盤查，員警從他的褲頭搜到K他命，異常鼓脹的褲襠更塞滿28小包。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子穿低腰牛仔褲，從褲頭到褲襠異常鼓脹，被發現竟然塞滿28包K他命、1包毒咖啡。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子穿低腰牛仔褲，從褲頭到褲襠異常鼓脹，被發現竟然塞滿28包K他命、1包毒咖啡。記者林昭彰／翻攝

毒品 咖啡

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