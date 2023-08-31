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iPhone 14臉書賣1萬 買家匯款賣家失聯！氣炸報警逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林警方日前接獲兩起臉書詐騙案件，被害人先後匯出1萬及3千元購買iPhone 14手機、腳踏車，沒想到卻是碰到假網拍、真詐財。警方受理循線在花蓮、桃園逮捕涉案張、陳兩男，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，被害何姓男子（34歲）上個月22日透過臉書，看到陳姓男子（24歲）以3000元網賣一輛腳踏車，何男未查直接用臉書messenger與陳聯繫，雙方談妥何男依約匯款到指定帳號，沒想到錢一匯出，陳男就斷去聯繫，氣的何男於當月25日報警控告陳男詐欺。

無獨有偶另名被害人曾男，這個月3日也是透過臉書，看見張男（30歲）所經營的假網拍，其中一支二手iPhone 14 pro手機賣價1萬元，吸引曾男與張連繫匯款，不料張男收款後便失聯，曾男氣極敗壞翌日報警提告。

樹林警方受理日前報請檢察官指揮偵辦，循線在花蓮、桃園兩地，拘提張、陳兩嫌到案說明，警詢後依詐欺罪嫌移送兩嫌法辦。

樹林警分局提醒，民眾於網購平臺購買商品，尤其是高單價手機、演唱會門票、奶粉等，應慎選優良有信用之網路商家，並透過面交或是選擇提供第三方支付之網購平臺，以保障雙方權益並減少消費糾紛。

同時呼籲民眾，切勿貪小便宜，透過LINE、臉書等管道與賣家私下聯繫交易；也提醒賣家，看到「解除ATM設定」、「簽署金流協定」、「帳戶認證」，「開通正品服務」等關鍵字請提高警覺，以避免成為詐騙集團的肥羊，確保自身財產安全。

樹林警方日前破獲兩起網路詐騙案件，逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／攝影
樹林警方日前破獲兩起網路詐騙案件，逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／攝影
張姓男子透過臉書，以Iphone 14手機賣1萬為謊，誘得被害人匯款，警方受理循線逮人依法究辦。圖／樹林警分局
張姓男子透過臉書，以Iphone 14手機賣1萬為謊，誘得被害人匯款，警方受理循線逮人依法究辦。圖／樹林警分局

詐欺 詐騙集團

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