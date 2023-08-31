iPhone 14臉書賣1萬 買家匯款賣家失聯！氣炸報警逮人

新北市樹林警方日前接獲兩起臉書詐騙案件，被害人先後匯出1萬及3千元購買iPhone 14手機、腳踏車，沒想到卻是碰到假網拍、真詐財。警方受理循線在花蓮、桃園逮捕涉案張、陳兩男，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，被害何姓男子（34歲）上個月22日透過臉書，看到陳姓男子（24歲）以3000元網賣一輛腳踏車，何男未查直接用臉書messenger與陳聯繫，雙方談妥何男依約匯款到指定帳號，沒想到錢一匯出，陳男就斷去聯繫，氣的何男於當月25日報警控告陳男詐欺。

無獨有偶另名被害人曾男，這個月3日也是透過臉書，看見張男（30歲）所經營的假網拍，其中一支二手iPhone 14 pro手機賣價1萬元，吸引曾男與張連繫匯款，不料張男收款後便失聯，曾男氣極敗壞翌日報警提告。

樹林警方受理日前報請檢察官指揮偵辦，循線在花蓮、桃園兩地，拘提張、陳兩嫌到案說明，警詢後依詐欺罪嫌移送兩嫌法辦。

樹林警分局提醒，民眾於網購平臺購買商品，尤其是高單價手機、演唱會門票、奶粉等，應慎選優良有信用之網路商家，並透過面交或是選擇提供第三方支付之網購平臺，以保障雙方權益並減少消費糾紛。