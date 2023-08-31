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沒繫安全帶開車上國道追撞 駕駛拋出車外頭破流血送醫
鄧姓男子今天下午開車上國道3號，不慎在北向46.3公里與陳男所駕休旅車碰撞，陳男沒繫安全帶拋出車外頭部重創流血，車左前輪毀損掉落，緊急協助送醫治療，所幸沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，鄧姓男子（26歲）今天下午2時45分左右，獨自開車行經國道3號北向46.3公里樹林路段，不慎與陳男所駕駛的休旅車發生碰撞，鄧男沒繫安全帶拋出車外，頭破血流倒臥在國道路面。鄧男座車則迴轉360度，逆向橫停外側車道，左前輪毀損掉落，陳男無礙人車停於槽化線上。
國道警察、新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視鄧男頭部重創流血、身體多處疼痛意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，變換車道須打方向燈提醒鄰車，確認安全距離再駛入，遇後方車輛閃燈警告，應暫緩變換，另遵守前座後座都要繫上安全帶，除了顧及行車安全外，也避免因疏忽苦吃罰單。
國道警第六公路警察大隊呼籲，坐開車無論是坐於前座或是後座乘客，均須依規定繫上安全帶，未繫安全帶可依道路交通管理處罰條例第31條第2項之規定，開處3000以上6000元以下罰鍰。
另外提醒用路人，高速公路常見事故肇因，就是未保持安全距離，除可依法開處3000以上6000元以下罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦可吊扣或吊銷駕照，用路人應遵循相關規定，尤其是天候不佳更要保持好「安全距離」並養足精神後在開車上國道，避免事故發生。
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