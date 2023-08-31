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救回OHCA患者 基市6消防員各獲頒1萬元獎勵

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局今年出勤救護任務，其中3起到院前心跳停止（OHCA）個案，經過消防員急救送醫後康復出院。基隆市長謝國樑今天頒給出勤的6名救護人員，每人各1萬元獎勵金，期勉未來能要盡最大努力，挽救民眾生命。

基隆市消防局長向永財今年4月就職時，謝國樑指示頒獎鼓勵冒險犯難衝火場，以及執行緊急救護救回OHCA患者的同仁。今年至今共救回3名OHCA患者，出勤同仁每人各發1萬元獎勵金，是目前全國各縣市中最高金額。消防局明年預定編列113萬元獎勵金，也是消防局成立24年以來最高金額，鼓舞消防同仁為市民做好消防、急救工作。

國樑今天下午在市府頒發1萬元獎勵金，給出勤OHCA救護勤務消防人員，受獎人名單是温堤鈞、林榮隆、林致期、吳濤龍、俞弼譯和楊雨涵。

謝國樑表示，感謝消防人員不分畫夜默默守護基隆民眾，在關鍵時刻，成功救回很多瀕臨死亡邊緣的民眾。俗說說得好，救人一命，勝造七級浮屠，消防人員努力工作，讓人深深的敬佩和感謝。

謝國樑說，基隆環海，有海灘，也有漁港，現在也是潛水勝地。前一陣子發生了很多憾事，市府深刻檢討怎麼樣做，才能夠讓我們「向海致敬」，可是又不會發生憾事。在這個過程中，消防局同仁扮演非常關鍵的重要角色。

基隆市消防局紡數取得高級救護技術員（EMT-P）證書的林致期，說明當天出勤狀況。這名患者剛走出家門時昏倒，他和同仁到場時已無呼吸心跳，開始進行心肺復甦術（CPR）急救，另視個案狀況，不建議電擊。

林致期說，當天持續進行按壓急救及維持呼吸道，並迅速後送上救護車，車上持續按壓到醫院搶救。這名患者後來有被救回來，約10天後出院，他在第一時間得知消息，內心滿感動的，因為任職期間，OHCA個案能夠成功救回來的並不多。

謝國樑當場練習CPR按壓動作，林致期在旁教導1秒鐘按2下，按了一小段時間，謝國樑發現「會累」。林致期說，現在救護車上都有配備自動心肺復甦機，用機器取代人力，協助按壓。

基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，並體驗急救過程。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，並體驗急救過程。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，受獎人描述救護過程。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，受獎人描述救護過程。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金，給出勤到院前心跳停止（OHCA）個案救護，成功救回患者的6名救護人員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金，給出勤到院前心跳停止（OHCA）個案救護，成功救回患者的6名救護人員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金，給出勤到院前心跳停止（OHCA）個案救護，成功救回患者的6名救護人員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金，給出勤到院前心跳停止（OHCA）個案救護，成功救回患者的6名救護人員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，並體驗急救過程。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天頒發1萬元獎勵金給消防局救護人員，並體驗急救過程。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 患者

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