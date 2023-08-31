高雄包商父子高爾夫球廠維修除油設備 父突遭電擊身亡

高雄市小港區今天下午發生一起工安意外，盧姓父子在高爾夫球零件工廠進行例行檢修靜電除油設備的保養工作時，盧男不幸觸電，兒子見父親遭電擊倒地急打119求救，救護員抵達現場時，發現盧男已死亡，詳細意外過程由警方調查中。

根據警方了解，盧姓男子（51歲）和兒子（24歲）今天下午至小港區中林路一家製造高爾夫球筒的工廠進行3個月1次的例行性設備維修作業。

約下午3時22分許，盧男在2樓廠房執行靜電除油設備的檢查作業，不明原因突然觸電當場倒地不起，盧的兒子見父親慘遭電擊倒地，緊急打119求救，警消獲報趕抵現場。