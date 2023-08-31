高雄街頭又見轎車撞飛騎士 空中翻筋斗！生死瞬間險輕傷

高雄53歲王姓男子昨天上午騎乘機車北往南行經鼓山區鼓元街至捷興二街時，54歲蔡姓男子駕駛白色多元計程車從東西向駛來，正好攔腰撞上王男，由於撞擊力道強勁，王因此被拋飛至空中，落地倒在一堆堆的回收船具鋼索中，正好2名業者處理大批繩索，王男雖多處外傷，幸運的是生命跡象穩定，並無大礙。

「機車騎士相當幸運，僅受外傷。」警方指出，雖然這場意外嚇呆一旁路人和店家，但王男機車與蔡男的計程車發生嚴重擦撞，僅造成王手、腳及背部多處擦挫傷，幸運的是，王並無生命危險，而蔡男則未受傷。