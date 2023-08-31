台南法拍會9月5日登場 永康大樓2樓3房2廳2衛底價675萬

行政執行署台南分署9月5日上午10時舉辦拍賣會，各式轎車、機車等動產外，下午3時將公開拍賣位永康區大樓2樓1戶，面積78.51平方公尺，陽台面積5.23平方公尺，合計83.74平方公尺，3房2廳2衛，無車位，最低拍賣價額是675萬元，保證金135萬元，歡迎民眾踴躍投標。

台南分署指出，動產拍賣物品有2012年份三陽機車、TOYOTA ALTIS、國瑞廂型車、陽信商業銀行股份有限公司股份11萬8056股、強力捏合機及紫雲燒陶椅1對等，應有盡有。其中，三陽機車125CC，僅滯欠罰鍰500元，第1次拍賣，不定底價。

此外，下午3時將公開拍賣所有位在永康區大樓2樓1戶，面積78.51平方公尺，陽台面積5.23平方公尺，合計83.74平方公尺，3房2廳2衛，無車位，第2次拍賣，最低拍賣價額是675萬元，保證金135萬元。

台南分署指出，不動產拍賣採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額，填具投標書連同應繳保證金妥為密封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。