影／不滿分手還想連絡女友 現任男友開車發狠撞倒前任再毒打一頓
新北市三重區1名46歲蔡姓男子，聽說女友的前任劉姓男友最近又不斷想跟她聯絡，因此醋勁大發，29日竟開車尾隨38歲劉男騎乘的機車，發狠把他撞倒在地，再拿木棒毒打一頓。警方事後通知蔡男到案，依殺人未遂罪嫌函送法辦。
三重警分局是在29日凌晨0時許接獲劉男報案，員警趕抵二重疏洪道堤防邊水漾路時，只剩手腳多處擦傷的劉男，和1輛倒地機車在場。經調閱監視器，發現他騎機車被1輛汽車尾隨，接著遭猛然故意撞倒，汽車駕駛手持木棒下車，再把他毒打一頓，駕車逃離。
警方當天上午便依據車號，打電話聯繫上蔡姓嫌犯，但是他拖到昨天才向派出所到案說明。原來2人是前後任關係，蔡男聲稱不滿劉男既然已經和女友分手，最近又不斷想跟她連絡，因此打算教訓劉男以示警告。
由於蔡男開車撞人，可能導致嚴重傷害，劉男提告殺人未遂，警方依法受理，將蔡男函送新北地檢署偵辦。
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