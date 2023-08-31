粗心司機忘記關貨倉車門 紅綠燈、路燈瞬間遭「腰斬」

台中潘姓貨車司機上午到大賣場送完貨，卻忘記將關上貨倉的車門就上路，結果行經西屯區福科路、福林路口時，高聳突出的車門撞上路口紅綠燈、路燈，造成2座燈桿瞬間被「腰斬」，還砸向附近1輛小客車，所幸無人受傷，警方確認潘無酒駕，後續賠償由民事處理。

台中第6分局調查，潘姓男子（50歲）今天中午12點多駕駛1輛大貨車行經西屯區福科路、福林路口，當時因貨車車門沒關，突出的車門直接撞上路口紅綠燈、路燈，造成紅綠燈、路燈雙雙瞬間「腰斬」，還波及附近一輛小客車，所幸沒有人受傷。

據了解，潘男當時才剛從附近大賣場送完貨，離開時竟然粗心忘記關起車門，才導致一起步沒多久就發生意外。