走路好累！桃園懶惰男路邊試開老機車 偷騎不到1小時就被逮
桃園市桃園區一名男子昨晚要到八德區找朋友聊天，但沒有交通工具又嫌走路遠，便持鑰匙隨機在路邊試開老機車，順手牽羊騎走代步，結果機車車主發現後報警，不到1小時男子就被逮捕，全案依法移請偵辦。
昨晚8點30分許，民眾向桃園警分局大樹派出所報案，表示自己停在金門二街的機車不見了，且回想起晚間7點多出門時，有看到一名身穿深色衣褲、頭戴鴨舌帽的男子在機車附近徘徊，非常可疑。
員警受理後發動警力線上攔查，1小時內就循線在八德區大興路將46歲林姓男子攔查到案，林男稱自己從桃園到八德訪友，但沒有交通工具，走路又太累，便以隨身攜帶的鑰匙逐一試開路旁老舊機車，順利打開車鎖就將機車騎走代步，結果剛跟朋友聊完天，正要取車就被警察逮到，全案依法移請偵辦。
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