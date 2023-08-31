走路好累！桃園懶惰男路邊試開老機車 偷騎不到1小時就被逮

桃園市桃園區一名男子昨晚要到八德區找朋友聊天，但沒有交通工具又嫌走路遠，便持鑰匙隨機在路邊試開老機車，順手牽羊騎走代步，結果機車車主發現後報警，不到1小時男子就被逮捕，全案依法移請偵辦。

昨晚8點30分許，民眾向桃園警分局大樹派出所報案，表示自己停在金門二街的機車不見了，且回想起晚間7點多出門時，有看到一名身穿深色衣褲、頭戴鴨舌帽的男子在機車附近徘徊，非常可疑。