礁溪湯圍溝「悠遊小徑」排水被染成牛奶河 宜蘭環保局追查
宜蘭礁溪鄉湯圍溝「悠遊小徑」旁的排水溝今天被染成乳白色，縣環保局接獲民眾通報，下午1點半趕到現場查看，已經沒有白色廢水，研判可能是清潔乳劑或油漆類物質，請附近民眾進一步提供追查線索。
環保稽查人員詢問附近民眾表示，今天上午10點到11點左右，位於湯圍溝溫泉公園附近的小徑出現像牛奶顏色的乳白色廢水，時間大約持續5至10分鐘，白色廢水出現在繁忙熱鬧的溫泉區，當地民眾表示之前並未發生過此情形。
縣環保局今天下午1點多接獲通報，1點30分到達現場，稽查人員沿中山路往上游溯源，經過礁溪路再往山上的方向查看，一路上並未發現白色廢水，有可能已經排放流掉或經稀釋變淡不見了。
環保局依照現況及稽查經驗研判，當地有很多飯店及溫泉湯屋，有可能是大量沐浴乳和清潔劑排入排水溝，也有可能是油漆倒在水溝裡，由於現場已經看不到了，將查訪附近民眾看能否有進一步發現，也歡迎提供線索。
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