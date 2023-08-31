礁溪湯圍溝「悠遊小徑」排水被染成牛奶河 宜蘭環保局追查

宜蘭礁溪鄉湯圍溝「悠遊小徑」旁的排水溝今天被染成乳白色，縣環保局接獲民眾通報，下午1點半趕到現場查看，已經沒有白色廢水，研判可能是清潔乳劑或油漆類物質，請附近民眾進一步提供追查線索。

環保稽查人員詢問附近民眾表示，今天上午10點到11點左右，位於湯圍溝溫泉公園附近的小徑出現像牛奶顏色的乳白色廢水，時間大約持續5至10分鐘，白色廢水出現在繁忙熱鬧的溫泉區，當地民眾表示之前並未發生過此情形。

縣環保局今天下午1點多接獲通報，1點30分到達現場，稽查人員沿中山路往上游溯源，經過礁溪路再往山上的方向查看，一路上並未發現白色廢水，有可能已經排放流掉或經稀釋變淡不見了。